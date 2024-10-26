

По данным экзитполов Harris X, «Грузинская мечта» получила 42% голосов

26.10.2024 20:15





По данным экзитполов, проведенных Harris X по заказу канала «Мтавари архи», к 20:00 5-процентный барьер преодолели 5 избирательных субъектов.



В частности, по результатам экзитпола Ipsos, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» имеет поддержку 42% избирателей.



Результаты других политических субъектов следующие:



«Коалиция за перемены» - 18%



«Единство - Национальное движение» - 13%



«Сильная Грузия» - 9%



«Гахария за Грузию» - 8%.





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