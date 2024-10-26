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По данным экзитполов Harris X, «Грузинская мечта» получила 42% голосов
26.10.2024 20:15
По данным экзитполов, проведенных Harris X по заказу канала «Мтавари архи», к 20:00 5-процентный барьер преодолели 5 избирательных субъектов.
В частности, по результатам экзитпола Ipsos, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» имеет поддержку 42% избирателей.
Результаты других политических субъектов следующие:
«Коалиция за перемены» - 18%
«Единство - Национальное движение» - 13%
«Сильная Грузия» - 9%
«Гахария за Грузию» - 8%.
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