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По данным экзитполов Harris X, «Грузинская мечта» получила 42% голосов


26.10.2024   20:15


По данным экзитполов, проведенных Harris X по заказу канала «Мтавари архи», к 20:00 5-процентный барьер преодолели 5 избирательных субъектов.

В частности, по результатам экзитпола Ipsos, «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» имеет поддержку 42% избирателей.

Результаты других политических субъектов следующие:

«Коалиция за перемены» - 18%

«Единство - Национальное движение» - 13%

«Сильная Грузия» - 9%

«Гахария за Грузию» - 8%.


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