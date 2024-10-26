|
|
|
Зурабишвили: Европейская Грузия побеждает с 52% несмотря на попытку фальсификации и без голосов диаспоры
26.10.2024 21:25
Европейская Грузия побеждает с 52% несмотря на попытку фальсификации и без голосов диаспоры, - об этом пишет президент Грузии Саломе Зурабишвили на сайте X.
По ее словам, Грузия продемонстрировала демократию.
«Европейская Грузия побеждает с 52% несмотря на попытку фальсификации выборов и без голосов диаспоры. Грузия показала демократию, европейскость и зрелость... Я горжусь и уверена в нашем европейском будущем!», - пишет Зурабишвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна