

Зурабишвили: Европейская Грузия побеждает с 52% несмотря на попытку фальсификации и без голосов диаспоры

26.10.2024 21:25





Европейская Грузия побеждает с 52% несмотря на попытку фальсификации и без голосов диаспоры, - об этом пишет президент Грузии Саломе Зурабишвили на сайте X.



По ее словам, Грузия продемонстрировала демократию.



«Европейская Грузия побеждает с 52% несмотря на попытку фальсификации выборов и без голосов диаспоры. Грузия показала демократию, европейскость и зрелость... Я горжусь и уверена в нашем европейском будущем!», - пишет Зурабишвили.





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