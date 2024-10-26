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Зурабишвили: Европейская Грузия побеждает с 52% несмотря на попытку фальсификации и без голосов диаспоры


26.10.2024   21:25


Европейская Грузия побеждает с 52% несмотря на попытку фальсификации и без голосов диаспоры, - об этом пишет президент Грузии Саломе Зурабишвили на сайте X.

По ее словам, Грузия продемонстрировала демократию.

«Европейская Грузия побеждает с 52% несмотря на попытку фальсификации выборов и без голосов диаспоры. Грузия показала демократию, европейскость и зрелость... Я горжусь и уверена в нашем европейском будущем!», - пишет Зурабишвили.


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