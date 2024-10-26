

Бокучава: Несмотря на вбросы и насилие, победили Европа и грузинский народ

26.10.2024 21:28





Время Иванишвили закончилось! – в кратчайшие сроки вместе с другими оппозиционными партиями, преодолевшимиизбирательный барьер, мы начнем переговоры о формировании коалиционного правительства, которое введет нашу страну в Евросоюз! - об этом заявила председатель «Единства - Национального движения» Тина Бокучава на брифинге, который состоялся в офисе партии после закрытия избирательных участков.



Тина Бокучава выражает надежду, что в кратчайшие сроки, при участии президента Саломе Зурабишвили, вокруг «Грузинской хартии» будет создан процесс для формирования правительства.



«Случилось то, что мы прогнозировали месяцами и весь день. Несмотря на вбросы бюллетеней и насилие, победили Европа и грузинский народ. Сегодня не победила какая-то одна партия, победило европейское будущее страны, победила оппозиция, а «Грузинская мечта» проиграла, время Иванишвили закончилось! Мы увидели это по опубликованным экзитполам.



Грузинский народ выбрал на исторических выборах коалиционное правительство, коалиционную власть. Мы с большой ответственностью относимся к оказанному нам доверию народа. В кратчайшие сроки вместе с другими оппозиционными партиями, преодолевшими избирательный барьер, начнем переговоры о формировании коалиционного правительства, которое введет нашу страну в Евросоюз.



Я хотела бы подчеркнуть роль президента. «Грузинская хартия», подписанная всеми оппозиционными партиями, очень важна. Соответственно, я очень надеюсь, что в кратчайшие сроки с участием президента Зурабишвили будет создан процесс вокруг «Грузинской хартии» с целью комплектования правительства», - сказала Бокучава.





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