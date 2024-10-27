

Михкельсон: Явная фальсификация результатов парламентских выборов в Грузии делает невозможным признание их легитимности

27.10.2024 11:23





Явная фальсификация результатов парламентских выборов в Грузии делает невозможным признание их легитимности, - об этом на своей странице на платформе X пишет председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон.



“Явная фальсификация результатов парламентских выборов в Грузии делает невозможным признание их легитимности. Путем фальсификации выборов страна не может стать членом Евросоюза, но может отойти назад, в объятия России", - пишет он.



Из 4 оппозиционных субъектов, принимавших участие в парламентских выборах, заявление о непризнании их результатов уже сделали лидеры „Единства – национальное движение“ и „Коалиции для изменений“. В "Сильной Грузии" же заявили, что результаты выборов, объявленные ЦИК Грузии, расходятся с волеизъявлением народа.





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