

По данным с 52 избирательных участков за рубежом лидирует оппозиция

27.10.2024 11:24





По предварительным результатам подсчета голосов ЦИК Грузии, по данным с 52 избирательных участков, открытых за рубежом, с 29.076% (5489 голосов) лидирует «Коалиция для изменений - Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа».



На втором месте «Единство – национальное движение», набравшее 20.839% (3934 голосов).



Правящая партия »Грузинская мечта – демократическая Грузия» получила 17.735% (3348 голосов).



«Сильная Грузия - Лело, Для народа, За свободу» - 14.053% (2653 голосов).



Партия «Гахария для Грузии» - 8.449% (1595 голосов).



Напомним, что для граждан Грузии, проживающих за рубежом, было открыто 67 избирательных участков в 53 городах 42 стран.





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