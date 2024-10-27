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По данным ЦИК, «Грузинская мечта» набирает 54.273% голосов


27.10.2024   11:26


По предварительным результатам подсчета голосов ЦИК Грузии, на прошедших 26 октября в Грузии парламентских выборах с 54.273% (1 114 936 голосов) лидирует «Грузинская мечта – демократическая Грузия». По информации комиссии, к этому времени обработаны данные с 3085 избирательных участков, что составляет 99.164% от их общего количества.

На втором месте «Коалиция для изменений - Гварамия, Мелия, Гирчи, Время», заручившаяся поддержкой 10.806 % избирателей (221 992 голосов).

«Единство – национальное движение» - 10.094% (207 353 голосов);

«Сильная Грузия - Лело, Для народа, За свободу» - 8.752 % (179 795 голосов);

«Гахария для Грузии» - 7.75 % (159 204 голосов).

Всего на выборах действовал 3111 избирательный участок.


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