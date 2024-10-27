|
|
|
Гварамия: Мы не признаем итоги выборов, выборы были украдены, в Грузии узурпирована власть
27.10.2024 11:31
Это конституционный переворот, автором конституционного переворота является «Грузинская мечта», - заявил на брифинге лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.
По его словам, «Грузинской мечте» придется признать победу оппозиции.
«Мы не признаем результаты этих выборов, выборы украдены, в Грузии произошла узурпация власти, это конституционный переворот, «Грузинская мечта» является автором конституционного переворота, и «Грузинская мечта» ответит за это в порядке, предусмотренном законодательством Грузии, но прежде чем это произойдет, "Грузинской мечте" придется признать победу оппозиции», - сказал Гварамия.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна