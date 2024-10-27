

Гварамия: Мы не признаем итоги выборов, выборы были украдены, в Грузии узурпирована власть

27.10.2024 11:31





Это конституционный переворот, автором конституционного переворота является «Грузинская мечта», - заявил на брифинге лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.



По его словам, «Грузинской мечте» придется признать победу оппозиции.



«Мы не признаем результаты этих выборов, выборы украдены, в Грузии произошла узурпация власти, это конституционный переворот, «Грузинская мечта» является автором конституционного переворота, и «Грузинская мечта» ответит за это в порядке, предусмотренном законодательством Грузии, но прежде чем это произойдет, "Грузинской мечте" придется признать победу оппозиции», - сказал Гварамия.





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