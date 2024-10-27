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Бокучава: Мы не принимаем итоги украденных выборов, не собираемся признавать украденные результаты
27.10.2024 11:35
Мы не принимаем результаты украденные выборов и не собираемся признавать эти украденные результаты, заявила на брифинге председатель «Единства - Национального движения» Тина Бокучава.
По словам Бокучава, «Единство» намерено бороться за возвращение европейского будущего.
«Сегодняшние исторические выборы были победой грузинского народа и остаются победой грузинского народа, но мы видим, что ЦИК выполнил грязный заказ Иванишвили и объявил результаты, которые показывают, что олигарх Иванишвили украл победу у грузинского народа и тем самым украли европейское будущее.
Мы не принимаем украденные результаты выборов и не собираемся признавать эти украденные результаты. Победа, одержанная грузинским народом, не принадлежит какой-то одной партии, а принадлежит всей стране и оппозиции, которой грузинский народ совместно дал мандат доверия. Мы будем бороться, как никогда раньше, за возвращение нашего европейского будущего и не примиримся с результатами украденных выборов», - заявила Бокучава.
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