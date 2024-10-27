

Ильхам Алиев поздравил Ираклия Кобахидзе с победой «Грузинской мечты» на парламентских выборах

27.10.2024 11:44





Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с победой «Грузинской мечты» на парламентских выборах и пригласил в Азербайджан.



Поздравление Алиева распространила администрация президента Азербайджана.



«Верю, что результаты выборов послужат всестороннему развитию и процветанию Грузии. В то же время выражаю уверенность, что результаты выборов будут способствовать устойчивому развитию азербайджано-грузинских межгосударственных отношений, что продиктовано волей наших народов, исторически живших в условиях дружбы, братства и добрососедства и дальнейшему укреплению позиций наших стран на Южном Кавказе и в более широкой географии.



Для продолжения нашего политического диалога приглашаем Вас посетить Азербайджан с официальным визитом в соответствующее время. Уверен, что ради благополучия наших стран и народов, благополучия и безопасности нашего региона мы продолжим прилагать совместные усилия по укреплению нашего стратегического партнёрства и успешно продолжим двустороннюю и многостороннюю взаимовыгодную деятельность.



Передаю вам свои наилучшие пожелания, желаю мира и процветания дружественному народу Грузии», — говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева.







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