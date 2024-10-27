

Если президент не назначит первое заседание парламента 11-го созыва - пояснения премьер-министра

27.10.2024 12:51





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пояснил, что произойдет, если президент не назначит первое заседание парламента 11-го созыва.



По его заявлению, согласно конституции страны, первое заседание вновь избранного парламента должно состояться в течение 10 дней со дня подведения итогов состоявшихся выборов, однако, если президент Грузии не созовет первое заседание, парламент страны самостоятельно соберется ко дню истечения указанного срока, на 10-ый день.



«С правовой точки зрения на проведение первого заседания определен 10-дневный срок. На 10-ый день парламент соберется самостоятельно, и состоится заседание. Здесь у президента нет никакого ресурса для саботажа, даже, если она грубым образом нарушит конституцию. Президент имеет лишь формальную компетенцию. Она может и здесь, в очередной раз, грубо нарушить конституцию, но не сможет блокировать первое заседание вновь избранного парламента. Проведение первого заседания обеспечат председатель и бюро парламента»,- заявил Кобахидзе.





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