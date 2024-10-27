

АМЮГ: День голосования прошел на фоне значительных нарушений

27.10.2024 13:29





День голосования парламентских выборов 26 октября 2024 года прошел на фоне значительных нарушений, в основном, в неравноправной, насильственной и напряженной среде,- говорится в заявлении „Ассоциации молодых юристов Грузии“.



По пояснению членов ассоциации, на большинстве избирательных участков, на которых они были зарегистрированы, видеокамеры, установленные „Грузинской мечтой”, в ряде случаев были направлены на столы регистраторов и аппараты верификации, а в ряде – на кабины для голосования и основную избирательную урну.



„Учитывая суть нарушений, их интенсивность и взаимосвязь, миссия наблюдателей АМЮГ выделяет главные из нарушений:



Незащищенность основных процедур голосования – нарушение правил маркировки, что выражалось в разных формах – избирателям не делали маркировку или задавали вопрос, хотят ли они её делать. Помимо этого, в ряде случаев специальный фонарь не воспринимал маркировку, что позволяло избирателям заходить на участок без неё. Также были зафиксированы случаи голосования избирателями, у которых такая маркировка имела место. Также были выявлены случаи двойной верификации.



Воспрепятствование в осуществлении деятельности наблюдателями – в течение всего дня для них чинились различные препятствия, что мешало им в обеспечении свободного и прозрачного процесса наблюдения. В их адрес нам зафиксированы угрозы, попытки помешать их деятельности со стороны членов избирательных комиссий, словесные оскорбления, а также факты выдворения с участков.



На большинстве избирательных участков, на которых они были зарегистрированы, видеокамеры, установленные „Грузинской мечтой”, в ряде случаев были направлены на столы регистраторов и аппараты верификации, а в ряде – на кабины для голосования и основную избирательную урну. Качество бюллетеней не обеспечивало, чтобы на их обратной стороне не был виден след от помеченной графы.



В течение дня была выявлена напряженность у избирательных участков, попытки помешать учету избирателей, а также деятельности журналистов, факты ненадлежащего исполнения членами комиссий своих функций, а также проблемы с использованием электронных технологий. После закрытия участков были зафиксированы факты нарушением в связи с признанием бюллетеней недействительными, опечатыванием книги записей и ознакомления с документацией.



Наша миссия наблюдателей продолжает свою работу и процесс изучения итоговых протоколов, составленных избирательными комиссиями”, - отметили в организации.





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