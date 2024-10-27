

Хазарадзе: Иванишвили провел спецоперации под кодовым названием KGB

27.10.2024 13:30





Бидзина [Иванишвили] провел спецоперации под кодовым названием KGB, произошла тотальная фальсификация результатов выборов, - об этом в социальной сети пишет один из лидеров «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе.



По его словам, Грузию готовят для России, но этого не выйдет.



«Совершенно понятно, что произошло. Бидзина провел спецоперации под кодовым названием KGB. Произошла тотальная фальсификация результатов выборов, они присвоили голоса народа и готовят страну для России – Не выйдет! Я никогда не соглашусь с этой фальшью… Никогда!»- пишет Хазарадзе.





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