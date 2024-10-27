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Кобахидзе: Иванишвили в ближайшее время встретится с послом США Робин Данниган


27.10.2024   13:40


По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, в ближайшее время состоится встреча почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и посла США в Грузии Робин Данниган.

Ранне Иванишвили заявил в интервью телекомпании «Имеди», что после выборов встретится с послом США.


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