

Кобахидзе: Иванишвили в ближайшее время встретится с послом США Робин Данниган

27.10.2024 13:40





По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, в ближайшее время состоится встреча почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и посла США в Грузии Робин Данниган.



Ранне Иванишвили заявил в интервью телекомпании «Имеди», что после выборов встретится с послом США.





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