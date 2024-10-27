

Проевропейская оппозиция проводит интенсивные консультации с президентом

27.10.2024 15:10





У нас состоялась очень важная встреча с президентом. Проходят интенсивные консультации, которые будут продолжены в ближайшие часы. Надеюсь, на прозападном фронте будет полное единство,- заявила по завершении встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили председатель "Единства – национального движения” Тина Бокучава.



Вместе с тем,по её пояснению, "Единство – национальное движение" не признает результаты состоявшихся парламентских выборов.



"Все мы хорошо знаем, что вчера на выборах победу одержал европейский выбор. Реально мандат доверия народ выдал коалиционным прозападным властям, а не русскому однопартийному режиму Бидзины Иванишвили. Иванишвили украл результаты выборов, украл выборы, выигранные грузинским народом. Как мы заявляли вчера, "Единство – национальное движение" не признает результаты состоявшихся парламентских выборов. Сегодня у нас состоялась очень важная встреча с президентом страны", - подчеркнула Бокучава.



Некоторое время назад президент Грузии Саломе Зурабишвили провела встреча с лидерами оппозиционных партий. Если быть конкретнее, с президентом уже встретились члены партии "Новые”, "Единства – национального движения” и "Сильной Грузии". Они уже покинули резиденцию. В эти минуты президент Грузии проводит аудиенцию уже с представителями неправительственного сектора. На встречу с Саломе Зурабишвили прибыли исполнительный директор "Справедливых выборов" Нино Долидзе и исполнительный директор "Международная прозрачность - Грузия" Эка Гигаури.





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