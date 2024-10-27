

Хатия Деканоидзе: Не верьте, что они набрали 54%

27.10.2024 15:23





Протест и злость должны почувствовать все. Не верьте, что они взяли 54 %, - об этом в социальной сети пишет один из лидеров "Единства – национального движения" Хатия Деканоидзе.



Как отметила Деканоидзе, сейчас планом действий должен стать протест.



"В этой стране выборы больше не пройдут, или мы все поймем это, или тех, кто их признает, тоже арестуют – это сказал Иванишвили.



Протест и злость должны почувствовать все. Не верьте, что они взяли 54 %. Я была на участках и видела, как они брали голоса.



Протест, самоотверженность и нелегитимность Иванишвили, все остальные планы – для меня чушь ",- пишет в социальной сети один из лидеров "Единства – национального движения".



По предварительным результатам парламентских выборов, опубликованных ЦИК Грузии, на них с 54.086% (1 117 480 голосов) лидирует правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия".





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