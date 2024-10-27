

«Демократический характер избирательного процесса был нарушен» — иностранные наблюдатели

27.10.2024 15:29





Выборы в Грузии прошли в поляризованной среде, которая не учитывала равенство и прозрачность, заявил Златко Вуйович, глава наблюдательной миссии Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).



За парламентскими выборами в Грузии 26 октября наблюдали 88 представителей организации.



По оценке ENEMO, выявленные нарушения «существенно нарушили демократический характер избирательного процесса».



«Выявлено выраженное насилие в отношении оппозиции, а также неправомерное использование административного ресурса, оказано давление на гражданское общество и журналистов. ENEMO сожалеет о независимости и беспристрастность ЦИК», — сказал Вуйович.



Это первая итоговая оценка зарубежных наблюдателей. Всего для наблюдения за выборами были аккредитованы 64 международные миссии.



Центризбирком ранее огласил данные, по которым «Грузинская мечта» 26 октября в четвертый раз с 2012 года выиграла парламентские выборы, взяв более 54% голосов.

Оппозиция заявила о фальсификациях и непризнании результатов выборов. Критические заключения также дали местные наблюдательные организации.

Барьер на выборах преодолели четыре оппозиционных объединения, в сумме взяв 37,3%. Это «Коалиция за перемены», «Единство ради спасения Грузии», «Сильная Грузия» и партия «Для Грузии» экс-премьера Гахария. Все они участники Хартии действий, по которой брали на себя обязательство вернуть Грузию на путь реформ и восстановить переговоры о вступлении с ЕС. На данный момент все они не признают результаты выборов, объявленные Центризбиркомом.



Источник: Новости - Грузия

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