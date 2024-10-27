

Гахария заявляет, что присоединится только к народному, а не партийному протесту

27.10.2024 15:31





Лидер партии «Гахария — за Грузию» Георгий Гахария заявляет, что присоединится только к народному протесту, а не к партийному. Так Гахария ответил на вопрос журналиста, присоединится ли его партия к бессрочному протесту, который анонсировали другие оппозиционные партии.



«Конечно, народный протест мы поддержим, но не партийный протест… Если мы хотим партийный протест, мы сами организуем этот протест. Как вы думаете, организация митинга является проблемой?» — сказал Георгий Гахария.



По мнению Гахария, сейчас нельзя впадать в безнадежность, а время всеми силами защитить голос каждого гражданина Грузии. По его заявлению, каждый должен обратиться к тем формам разумного протеста, которые будут направлены на защиту выбора граждан, европейского будущего и института выборов.





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