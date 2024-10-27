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Американская аудиторская компания представила в ЦИК Грузии отчет о первых двух этапов проверки соответствия
27.10.2024 15:39
Что касается избирательных технологий, американская аудиторская компания ProV&V представила результаты двух этапов аудита соответствия. Информацию распространяется ЦИК Грузии.
Согласно отчету ведомства, в результате первоначальной доработки кода и аудита конфигурации установлено, что списки избирателей на серверах ЦИК соответствуют спискам, загруженным в устройство.
«Конечно, были небольшие погрешности, которые вполне объяснимы и не должны вызывать сомнений в работоспособности технологии», — заявил после встречи управляющий директор компании Smartmatic Франс Гуннинк.
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