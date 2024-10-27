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Президент NDI: Парламент должен немедленно отменить закон об иностранном влиянии
27.10.2024 15:44
«В рамках международного сотрудничества мы предлагаем сегодня предварительную заявку, в которой даны 26 различных рекомендаций, в целях содействия плюрализму, инклюзивной среде», — заявила на сегодняшней пресс-конференции президент NDI Тамара Кофман Витес.
Президент NDI сегодня дала несколько рекомендаций, в том числе о том, чтобы парламент немедленно отозвал закон об иностранном влиянии.
«Подробности о 26 рекомендациях будут предоставлены в письменном виде позже, но о некоторых я объявлю сейчас. Во-первых, парламент должен немедленно отозвать, отменить закон об иностранном влиянии, чтобы положить конец разрушительному влиянию на организации гражданского общества, средства массовой информации и создать правовую среду для защиты прав собраний, выражения мнений, свобод, а также права на участие в жизни гражданского общества и политической жизни, т.к. это важнейший, базовый компонент демократических процессов и он соответствует международным стандартам.
Политические и правительственные акторы не должны ни в какой форме способствовать насилию или закрывать глаза на него в отношении людей, которые стремятся выразить политическое мнение, в том числе в отношении тех, кто выражает недовольство результатами выборов. Все люди, совершившие насильственные действия, должны быть привлечены к ответственности, должны ответить, и нельзя их, наоборот, восславлять.
Партии, кандидаты должны четко заявить о своей воле и готовности подчиняться закону, в том числе не злоупотреблять административным ресурсом, воздерживаться от насилия, подкупа избирателей, эти обязательства должны быть выражены индивидуально, письменно, во всех формах, на всех уровнях в партийных администрациях, и для устранения этого необходимо использовать внутренние санкции.
Вниманию СМИ и журналистов — им должна быть предоставлена возможность осуществлять свои законные функции, возможность реализовать свои права, конечно же, в рамках журналистской этики, чтобы власть не вмешивалась, не притесняла произвольно, не ограничивала самовольно и не накладывала ограничений неправомерно, не мешала. Государственные ведомства должны детально и скрупулезно избегать угроз или действий, которые могут быть расценены как политически мотивированное вмешательство в независимость СМИ», — заявила президент NDI Тамара Кофман Витес.
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