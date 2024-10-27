

Глава мониторинговой миссии IRI: Мы ждем объявления окончательных результатов выборов

27.10.2024 15:47





В ЦИК Грузии подано 337 жалоб, которые ожидают решения. IRI (Международный республиканский институт) призывает ЦИК провести справедливый, прозрачный и точный подсчет всех результатов, чтобы отразить демократический выбор избирателей, заявил наблюдатель организации Джон Шимкус.



Как заявил Шимкус, IRI продолжает наблюдать за избирательным процессом.



«Технически в целом на участках все было сделано правильно. Технологии работали как положено, хотя были небольшие проблемы. Также были выявлены незначительные нарушения, касающиеся защиты конфиденциальности голосования. Место имело систематическое давление, что создавало атмосферу страха. Вместе с тем были отдельные моменты подкупа голосов, двойного голосования и насилия. В целом к закрытию избирательных участков ситуация была спокойно», — сказал Шимкус.





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