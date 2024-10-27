

Президент IRI: Выборы действительно сопровождались множеством недостатков

27.10.2024 15:50





«Выборы действительно сопровождались множеством недостатков, хотя, в конечном итоге, решение должен принять народ Грузии на основе тех фактов, которые у нас есть», – заявил президент Международного республиканского института (IRI) Дэн Твиннинг на пресс-конференции.



На вопрос: «Оказывают ли широко распространённые обвинения в насилии влияние на конечный результат? Или это недостаточно масштабно, чтобы повлиять на общий результат?», президент IRI ответил, что «избирательный процесс ещё продолжается, и пока рано давать окончательный ответ».



«У нас в Грузии с июля работали 20 долгосрочных наблюдателей, которые следили за предвыборным периодом. Мы зафиксировали очень много недостатков, неравные условия в предвыборной среде. У нас был избирательный день, однако пока у нас нет окончательных результатов. Мы всё ещё ждём. Также будет период после выборов, в ходе которого будут рассматриваться судебные иски и жалобы, так что пока рано давать окончательный ответ. Конечно, у NDI будет свой ответ. Мой личный ответ таков, что выборы действительно сопровождались множеством недостатков, хотя, в конечном итоге, решение должен принять народ Грузии на основе тех фактов, которые у нас есть», – заявил Дэн Твиннинг.





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