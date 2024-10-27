

Международная реакция на результаты парламентских выборов в Грузии

27.10.2024 15:55





После подсчета более 99% избирательных участков, согласно официальным результатам Центральной избирательной комиссии, «Грузинская мечта» лидирует с 54,23% голосов, тогда как оппозиционные партии, преодолевшие 5%-й барьер, набрали в общей сложности 37,44% голосов. голосов. Пока «Грузинская мечта» празднует победу, оппозиция ставит под сомнение легитимность выборов, а наблюдательные организации говорят о «масштабных» фальсификациях и требуют аннулирования официальных результатов. БДИПЧ/ОБСЕ первую предварительную оценку выборов опубликует сегодня в 15:00 по тбилисскому времени.



Ниже представлена международная реакция на результаты выборов:



Жигимантас Павиллионис, депутат парламента Литвы: «Грузинский кошмар крадет европейское будущее грузинской нации, пытаясь укрепить российский или белорусский путь возвращения к российскому прошлому, вместо того, чтобы укрепить ее будущее, свободу, демократию, суверенитет и территориальные целостность в рамках ЕС и НАТО».



Маргус Цахкна, министр иностранных дел Эстонии: «Сообщения о нарушениях на выборах в Грузии вызывают большую обеспокоенность. Мы внимательно следим за оценками международных и местных наблюдателей».



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил «Грузинскую мечту» еще до публикации официальных предварительных результатов: «Поздравляю премьер-министра Ираклия Кобахидзе и партию «Грузинская мечта» с абсолютной победой на сегодняшних парламентских выборах. Грузинский народ знает, что лучше для его страны, и сегодня его голос был услышан!».



Ильхам Алиев, президент Азербайджана: «От всей души поздравляю вас с итогами парламентских выборов, состоявшихся в Грузии, и победой партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», которая является ведущей политической силой вашей страны. Голосуя, граждане Грузии выразили свою поддержку развитию, стабильности и традиционным ценностям. Я верю, что результаты выборов будут способствовать всестороннему развитию и процветанию Грузии».



Алексей Пушков, сенатор СФ РФ: «Возможно, беспорядки в Грузии еще будут, но, похоже, со «сменой режима» в Грузии через поддержку оппозиции у Запада, попросту говоря, случился облом. «Грузинская мечта» победила, получив более 54 % голосов, то есть абсолютное большинство. Замысел Запада состоял в том, чтобы превратить Грузию в свою полуколонию, пообещав ей радостно влиться в мультигендерную и «небинарную» семью европейских народов. Однако это почему-то не привлекло большинство грузинских избирателей. Как не привлекла их и демагогия президента Зурабишвили, которая все больше выглядит как реликт ушедших в прошлое времен Саакашвили. Кстати, Саакашвили тоже мечтал о новой прозападной революции в Грузии — и где он теперь?».



Григорий Карасин, председатель Комитета по международным делам Совета Федерации РФ: «Судя по сообщениям из Тбилиси, парламентские выборы в Грузии прошли в спокойной обстановке. Высокая явка, около 58% — ещё один показатель гражданской активности. Те без малого 53% голосов, которые получила правящая «Грузинская мечта», как и прохождение в парламент четырёх оппозиционных партий, обещают активный период во внутренней политике страны. Рассчитываем, что он будет проходить в предсказуемом и цивилизованном ключе. В этом заинтересованы не только сама Грузия, но и весь Кавказский регион».



Марко Миккельсон, депутат парламента Эстонии: «Явная фальсификация результатов выборов в Грузии делает невозможным признание их легитимности. В Евросоюз невозможно вступить путем фальсификации выборов, но можно вернуться на орбиту России».



Никол Пашинян, премьер-министр Армении: «Поздравляю премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и партию «Грузинская мечта» с победой на парламентских выборах. Верю, что стратегические отношения между Арменией и Грузией будут продолжаться и устойчиво развиваться на благо братских армянского и грузинского народов».





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