

ENEMO: выборы в Грузии прошли в поляризованной и ограничительной обстановке

27.10.2024 15:59





Глава миссии наблюдателей ENEMO (НПО «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами») Златко Вуйвович заявил, что парламентские выборы 2024 года в Грузии прошли в «поляризованной и ограничительной обстановке, что подрывает инклюзивность, прозрачность и справедливость».



Он отметил серьезные нарушения, включая насилие в отношении представителей оппозиции, запугивание избирателей, кампании по дискредитации наблюдателей и широко распространенное злоупотребление административными ресурсами, передает SOVA.



«Ограниченное применение регуляций о предвыборной кампании ограничивало конкуренцию, оказывало значительное давление на гражданское общество и средства массовой информации и сужало возможности для критики правительства», - отметил он.



В целом, подчеркнул он, избирательная администрация провела процесс профессионально и эффективно, но ENEMO, 88 представителей которой наблюдали за выборами в Грузии, выразила обеспокоенность по поводу независимости и беспристрастности ЦИК.



«Кумулятивное воздействие этих проблем нанесло значительный ущерб демократической целостности избирательного процесса», - заявил Златко Вуйович.





По его словам, выборы прошли в крайне поляризованном политическом контексте, усиленном разногласиями по поводу законодателя, особенно в связи с принятием закона об «иноагентах» - «О прозрачности иностранного влияния».



Он отметил, что этот закон привел к массовым протестам против правительства.



«Сообщения о жестоком обращении и преследованиях протестующих и утверждения о массовой слежке существенно повлияли на доверие общественности к институтам власти и привели к случаям самоцензуры в период выборов. Атмосфера, вызванная кампанией дезинформации и предполагаемым злоупотреблением административными ресурсами, ограничила инклюзивность и справедливость избирательного процесса», - заявил глава наблюдательской миссии.



Центризбирком ранее огласил данные, по которым «Грузинская мечта» 26 октября в четвертый раз с 2012 года выиграла парламентские выборы, взяв более 54% голосов.

Оппозиция заявляет о фальсификациях и непризнании результатов.

Барьер на выборах преодолели четыре оппозиционных объединения, в сумме взяв 37,3%. Это «Коалиция за перемены», «Единство ради спасения Грузии», «Сильная Грузия» и партия «Для Грузии» экс-премьера Гахария. Все они участники Хартии действий, по которой брали на себя обязательство вернуть Грузию на путь реформ и восстановить переговоры о вступлении с ЕС.

Оппозиционные объединения «Единство – Национальное движение» и «Коалиция перемен» заявляют, что не признают результаты выборов и намерены начать протесты. Третья коалиция — «Сильная Грузия», пока четко не заявляла о том, что не признает результаты выборов, однако ее лидеры заявили, что «отдавать эти выборы они никому не собираются». Лидер партии «За Грузию», экс-премьер-министр Гахария заявил, что «в партии знают о методах фальсификации, примененных властями на этих выборах», но будут ждать окончательных результатов, чтобы потом объявить о своих дальнейших планах.





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