|
|
|
Жигимантас Павиленис: Грузинский кошмар украл европейское будущее грузинского народа
27.10.2024 16:10
Грузинский кошмар украл европейское будущее грузинского народа, пытаясь усилить русский или белорусский путь к русскому прошлому, - так прокомментировал результаты парламентских выборов в Грузии председатель комитета по иностранным делам парламента (сейма) Литвы Жигимантас Павиленис.
„Грузинский кошмар пытается усилить русский или белорусский путь к русскому прошлому, вместо того, чтобы усилить свое будущее, свободу, демократию, суверенитет и территориальную целостность в Евросоюзе и НАТО“, - пишет на своей странице социальной платформы X председатель комитета по иностранным делам сейма Литвы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна