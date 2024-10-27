

Жигимантас Павиленис: Грузинский кошмар украл европейское будущее грузинского народа

27.10.2024 16:10





Грузинский кошмар украл европейское будущее грузинского народа, пытаясь усилить русский или белорусский путь к русскому прошлому, - так прокомментировал результаты парламентских выборов в Грузии председатель комитета по иностранным делам парламента (сейма) Литвы Жигимантас Павиленис.



„Грузинский кошмар пытается усилить русский или белорусский путь к русскому прошлому, вместо того, чтобы усилить свое будущее, свободу, демократию, суверенитет и территориальную целостность в Евросоюзе и НАТО“, - пишет на своей странице социальной платформы X председатель комитета по иностранным делам сейма Литвы.





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