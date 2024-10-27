

ISFED о нарушениях на выборах

27.10.2024 16:24





Неправительственная организация «Справедливые выборы» (ISFED) подвела итоги парламентских выборов 26 октября. Председатель организации Нино Долидзе рассказала о нарушениях, выявленных как в день голосования, так и в предвыборный период. На пресс-конференции она сообщила журналистам, что процесс подсчета результатов голосования прошел без существенных нарушений и ошибок, однако «свобода волеизъявления избирателей не проявилась из-за масштабных попыток запугивания и подкупа».



«Факты, выявленные в день выборов, имели значительное влияние на их результаты. В процессе голосования было замечено множество проблемных инцидентов и нарушений», - сказала Долидзе.



Наблюдатели ISFED написали подали около 200 жалоб на нарушения, зафиксированные на избирательных участках 26 мая. Нино Долидзе особо выделила некоторые из них:



• 9% избирательных участков не обеспечили тайну голосования избирателя.

• Проблемы, связанные с процедурой маркировки, были выявлены на 9% избирательных участков.

• Массовый вброс бюллетеней в урны для голосования на нескольких избирательных участках и факты многократного голосования.

• Предполагаемые факты подкупа избирателей имели место по внешнему периметру на 13% избирательных участков.



Кроме того, в день выборов наблюдателям приходилось работать в условиях запугивания, ограничения их прав, угроз насилия на многих участках, а также были случаи, когда наблюдатели становились объектами физического и словесного насилия, отмечает Долидзе. В «Справедливых выборах» считают, что эти нарушения повлияли на результаты выборов.



«Справедливые выборы», предположительно, не будут публиковать результаты параллельного подсчета голосов.



Согласно последним предварительным результатам, ЦИК, «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» получила на парламентских выборах 54,273% (1 114 936 голосов). На данный момент подсчитаны бюллетени избирателей, проголосовавших на 3085 участках, что составляет 99,164% от общего числа (участков). Всего в ходе выборов было открыто 3111 избирательных участков.



Оппозиционные партии, преодолевшие проходной барьер не признают предварительные итоги выборов, заявляют о фальсификации и утверждают, что нарушения, выявленные в день выборов 26 октября, оказали прямое влияние на результаты.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





