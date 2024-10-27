

Коалиция ЕНД требует доступа к документам с избирательных участков

27.10.2024 16:30





Коалиция во главе с партией «Национальное движение» потребовала доступа к квитанциям с аппаратов верификации избирателей, пообещав разоблачить масштабные манипуляции в день голосования.



«Обязательна повторная проверка документов и сравнение. Нам должен быть предоставлен доступ к опечатанным документам. Только так мы сможем защитить наши голоса», — сказала на брифинге в воскресенье Тамар Кордзая.



По ее словам, объявленные результаты выборов стали следствием нарушения тайны голосования, использование некачественной жидкости для маркировки или же пропуск этой процедуры, голосование по нескольку раз, помехи в работе аппаратов верификации избирателей, манипуляции с списками избирателей и так далее.



Когда журналисты попросили Кордзая оценить третье место «Нацдвижения», она заявила, что выборы были «спецоперацией, направленной именно на ликвидацию их партии».



Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По предварительным данным, партия «Грузинская мечта», которая остается у власти уже 12 лет, набирает 54% голосов.



Электронные устройства для голосования впервые использовались массово – почти на 90% участков из более чем 3 тысяч. Наблюдатели от местных организаций сообщали о фактах голосования с использованием персональных данных других граждан – во время регистрации до выдачи бюллетеня в аппарат вводились данные разных людей. Также фиксировались десятки случаев, когда на одного избирателя выдавалось сразу несколько бюллетеней.





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