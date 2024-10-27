

Наблюдатель от ПА НАТО: поддерживаем грузинский народ, кто за членство Грузии в ЕС и НАТО

27.10.2024 16:43





Представитель ПА НАТО (Парламентская Ассамблея НАТО) Пейк Изтрек заявил, что он лично обеспокоен имевшими на парламентских выборах 26 октября такие проблемы, как «напряженная, очень сильно поляризованная обстановка, а также случаи запугивания и давления на избирателей за пределами избирательных участков».



Международный наблюдатель отметил, что, в дополнение вышесказанного, имели место нарушение тайны голосования и неравные условия, а также сеющая раскол риторика».



«Моя обязанность — говорить об этих выборах и подготовить отчет, чтобы Ассамблея могла пересмотреть их, оценить по-новому и продолжить отношения с парламентом Грузии. Мы поддерживаем грузинский народ, который хочет видеть демократическую Грузию в ЕС и НАТО», — подчеркнул он.



Отметим, 26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. ЦИК подсчитал 99,6% избирательных участков, в результате чего «Грузинская мечта» получила 54% голосов.



В то же время, согласно экзит-поллу Edison Research, «Грузинская мечта» набрала 40,9% голосов, а проевропейская оппозиция, преодолевающая барьеры, — 51,9%.



Оппозиционные партии не согласны с результатами, опубликованными ЦИК, и указывают на массовые фальсификации.



Коалиция организаций-наблюдателей «Мой голос» считает, что преступные действия повлияли на свободное волеизъявление избирателей. Они подчеркнули, что выборы проходили на фоне серьезных и существенный нарушений.



Особенно напряженной ситуация была в Марнеульском избирательном округе, где, как сообщается, наблюдатели подверглись физическому насилию, были зафиксированы нарушения процедуры маркировки, вброс бюллетеней в урны для голосования и другие нарушения.



В нескольких районах Тбилиси, где находились сторонники «Грузинской мечты», имели место противостояния со сторонниками оппозиции и наблюдателями, а также физические столкновения и словесные перепалки.



Источник: SOVA

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