

Координатор ОБСЕ Паскаль Ализар подвёл итоги выборов 26 октября в Грузии

27.10.2024 17:08





«В день выборов процесс голосования был хорошо организован, и следует отметить, что активно проводилось обучение и информирование избирателей об использовании новых технологий. Однако стоит отметить значительный дисбаланс в финансовых ресурсах, и преимущество партии, находящейся у власти, уже создавало неравное пространство для действий», — заявил координатор ОБСЕ Паскаль Ализар.



Паскаль Ализар, при оценке дня голосования, отметил, что избирательная администрация приложила значительные усилия для того, чтобы предоставить избирателям информацию до дня выборов.



«26 октября парламентские выборы дали избирателям возможность сделать довольно широкий выбор, так как в списке было представлено 18 кандидатов. Тем не менее, проявились поляризация и атмосфера, сильно подверженная влиянию недавно принятого законодательства. Также стоит отметить, что кандидаты в целом смогли свободно проводить кампанию, однако риторика кампании, образы и имиджи вносили значительный раскол. В ходе кампании широко распространены были случаи давления на избирателей, государственных служащих и работников в публичном секторе. Также регистрация избирателей в день голосования вызывает сомнения в том, могли ли некоторые избиратели голосовать без страха и опасения наказания. Что касается законодательной базы, она давала адекватные основания для проведения демократических выборов, но частые и недавние изменения действительно вызывают сомнения в использовании этого законодательства в политических целях», — отметил Ализар.



По словам Паскаля Ализара, день голосования был хорошо организован.



«Процесс был хорошо администрирован, и следует отметить, что активно проводилось обучение и информирование избирателей о новых технологиях. Однако стоит подчеркнуть значительный дисбаланс в финансовых ресурсах, и преимущество партии, находящейся у власти, уже создавало неравное пространство для действий. Поляризованная медиасреда и использование частных медиа для политической пропаганды оказывали влияние на беспристрастное освещение, что затрудняло для избирателей возможность сделать информированный выбор. Эффективность надзора за финансированием кампаний подрывалась ограниченным исполнением, также вызывали сомнения возможное политическое использование надзорных органов и их беспристрастность», — заявил Ализар.



Наблюдатель ОБСЕ отметил, что день голосования в целом был организован и администрирован хорошо, несмотря на то, что поляризация остается важным вопросом на политической арене, и у избирателей был широкий выбор благодаря разнообразию политических голосов.



«Медиасреда отражала глубокую поляризацию, и использование СМИ в качестве инструментов для политической пропаганды, наряду с отсутствием беспристрастного анализа программ партий и отказом партий от участия в дебатах, усиливали напряженность, что влияло на способность избирателей принимать более информированные решения. В целом, день голосования был хорошо организован и администрирован, но сопровождался напряженной атмосферой и многими случаями запугивания. Вчера впервые использовались электронные устройства на большинстве избирательных участков, и избирательная администрация приложила значительные усилия для того, чтобы предоставить избирателям информацию до дня голосования. В заключение, хочу искренне выразить надежду, что избранное вчера руководство эффективно справится с основными вызовами, стоящими перед страной, и приблизит Грузию к целям, связанным с присоединением к Евросоюзу», — заявил Ализар.





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