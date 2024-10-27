

Кобахидзе: Заявления международных миссий доказали, что знаков вопроса о легитимации выборов нет – Выборы состоялись!

27.10.2024 17:28





Пресс-конференция международных миссий доказала, что никаких сомнений и знаков вопроса в связи с легитимацией парламентских выборов в Грузии нет, напротив, было подчеркнуто, что это были конкурентные выборы – Выборы состоялись! – указанное заявление по завершении пресс-конференции международных миссий наблюдателей сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, единственным желанием действующих властей, из-за чего они еще с февраля месяца стали приглашать в страну международные миссии наблюдателей, было провести абсолютно свободные, конкурентные, демократические выборы.



„Мы слушали пресс-конференцию с участием руководителей международных миссий наблюдателей. Она доказала, что никаких сомнений и знаков вопроса в связи с легитимацией парламентских выборов в Грузии нет, напротив, было подчеркнуто, что это были конкурентные выборы, и в целом, естественно, международная оценка отражает ту картину, которая есть, - выборы были конкурентными, со всех точек зрения соответствовали избирательным принципам. Все это является абсолютно логичным, те заявления, которые были сделаны. Кроме того, следует подчеркнуть, что при оценке выборов и процессов наблюдатели использовали конкретные термины, когда говорили об избранных властях, цитирую: «избранная вчера власть», что напрямую означает, полное признание их легитимации в целом. Это, разумеется, очень важно.



Хочу выразить благодарность всем международным миссиям наблюдателей за вовлеченность. , хочу поблагодарить всех, вовлеченных в избирательный процесс, наблюдавших за ним.



Выборы состоялись! “, - заявил премьер.





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