

Руководитель делегации PACE: Исходя из нашего опыта, мы наблюдали за двумя мирами

27.10.2024 17:29





Во время наблюдения, до голосования и в его процессе, мы заметили случаи, когда осуществлялся подкуп избирателей и дублирование голосов, особенно в регионах. Исходя из нашего опыта, мы наблюдали за двумя мирами – то есть было два мира, один был на избирательном участке, внутри него, где процесс голосования был хорошо администрирован, а второй мир – был за пределами избирательного участка, - указанное заявление сделал руководитель делегации PACE Юлиан Булай.



По его пояснению, недостатки, проявившиеся во время выборов, подрывают убедительность и справедливость их результатов.



По его словам, более объемный отчет и рекомендации он представит на следующем пленарном заседании в Страсбурге.



„Месяц назад я был руководителем предвыборной делегации. Тогда мы вынесли заключение, что политическое пространство достигло беспрецедентного уровня, так как это, фактически, стало референдумом в отношении траектории и внешнего пути Грузии. Именно это было основными вопросами, на которые мы обращали внимание во время нашей миссии. Я хочу заострить внимание на вопросах, о которых уже говорили наши коллеги, и выразить обеспокоенность в связи с избирательным процессом.



Качество выборов отражало тенденцию, которую мы заметили в предвыборной среде и в предвыборный период. Сюда входили вопросы беспристрастности государственных институций, нашу обеспокоенность вызывал язык ненависти по отношению к гражданскому обществу и инакомыслию, также связанных с принятием закона „О прозрачности иностранного влияния“, что также внесло раскол. Во время наблюдения, до голосования и в его процессе, мы заметили случаи, когда осуществлялся подкуп избирателей и дублирование голосов, особенно в регионах. Исходя из нашего опыта, мы наблюдали за двумя мирами – то есть было два мира, один был на избирательном участке, внутри него, где процесс голосования был хорошо администрирован, а второй мир – был за пределами избирательного участка. Наличие камер правящей партии перед избирательными участками, а также учет избирателей создавали климат давления, а также запугивания, организованные этой партией. Ощущение было таким, что на нас смотрит старший брат. Также были неравные условияи недостатки, проявившиеся во время выборов, что, соответственно, подрывает убедительность и справедливость их результатов. Хочу выразить благодарность нашей делегации, наблюдателями были: 31 представитель был от нашей миссии, 21 представитель от разных стран-членов, с нами также были представители Венецианской комиссии Европейского совета. Более объемный отчет и рекомендации мы представим на следующем пленарном заседании в Страсбурге“, - заявил Юлиан Булай.





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