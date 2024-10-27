

Маркета Грегорова: Я очень постараюсь дать совет оппозиции, занять свои места в парламенте

27.10.2024 17:30





«То, что мы увидели, слишком серьёзно, чтобы сказать, что выборы прошли без проблем, справедливо и прозрачно. Наблюдение за шагами правительства продолжится и в дальнейшем, особенно в отношении Конституционного суда и возможного запрета оппозиционных партий, так как это только подтвердит регресс демократии», — заявила депутат Европарламента Маркета Грегорова.



По её словам, все будут внимательно следить за дальнейшими шагами нового правительства.



«Что касается статуса кандидата, после слушаний в ПАСЕ я ожидаю, что они разделят точку зрения Европарламента по этому вопросу, и принятое в июне решение о приостановке переговоров по вступлению не будет пересмотрено. Думаю, всё ещё остаётся большой вопрос о том, что произойдёт в будущем, но не думаю, что это изменится сейчас. Конечно, как я уже сказала, все будут очень внимательно следить за дальнейшими шагами нового правительства. Я не являюсь ни судьёй, ни юристом, поэтому не уверена, как это регулируется грузинским законодательством. Тем не менее, я бы очень хотела бы дать совет оппозиции занять свои места, которые они получили благодаря поддержке многих граждан, веривших, что они должны находиться в парламенте. Если они увидят, что по каким-то причинам невозможно продолжать работу, что может произойти, тогда они могут оставить свои места, но, тем не менее, я надеюсь, что сначала они попробуют», — заявила Грегорова.



Грегоровой также задали вопрос о заявлениях оппозиции, что они не признают результаты выборов.



«Я ещё не слышала заявлений. Если они сделали заявления о непризнании результатов, то, конечно, я ожидаю, что они предпримут правовые шаги, обратятся в Конституционный суд, чтобы проверить, являются ли результаты легитимными. Конечно, посмотрим, что будет дальше. Больше мне нечего сказать по этому поводу. Как я сказала с самого начала, конечно, есть законные опасения по поводу вброса бюллетеней или многократного голосования, и пока эти сомнения не будут рассеяны для нас, ОБСЕ, БДИПЧ и всех остальных, я не смогу комментировать, кто получил выгоду от результатов выборов, а кто пострадал, но можно сказать, что кто-то, вероятно, получил», — заявила Грегорова.





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