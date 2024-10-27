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Кобахидзе: Уверен, что в ближайшее время начнется перезагрузка отношений, эти выборы создают для этого очень хорошую основу
27.10.2024 17:30
«Уверен, что в ближайшее время начнется перезагрузка отношений, эти выборы создают для этого очень хорошую основу», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Премьер-министру был задан вопрос: «поможет ли сегодняшняя оценка международных наблюдателей цели власти по достижению перезагрузки отношений».
«Я так думаю, тест, разумеется, пройден. Что касается отношений, то я уверен, что в ближайшее время начнется перезагрузка отношений, и эти выборы создают для этого очень хорошую основу.
Мы сделаем все возможное, чтобы перезагрузить отношения. Мы были и абсолютно открыты для этого сейчас. Остальное – дело консультаций и интересов. Я уверен, что все пойдет так, как это отвечает интересам нашей страны, в частности, в том числе и по пути евроинтеграции», — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
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