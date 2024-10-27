

Долидзе: Легитимность выборов – это политическая оценка, которую не могут сделать наблюдательные организации

27.10.2024 17:31





«Легитимность выборов — это политическая оценка, которую не могут сделать наблюдательные организации, протест, беганье по судам, мы должны исчерпать все средства для защиты голоса народа», — заявила одна из лидеров «Сильной Грузии» Анна Долидзе.



По её словам, похоже, что у граждан не было возможности свободно выражать свою волю на выборах.



«В целом выводы ОБСЕ, чтобы все знали, самые взвешенные, потому что это межгосударственная организация, там государства-члены. Таким образом, делать резкие заявления сложнее, но даже на этом фоне заявление ОБСЕ\БДИПЧ является весьма критичным. Это прямое указание на запугивание, насилие и на то, что наши граждане, в том числе государственные служащие, не могли выразить свою свободную волю. Если сравнить предварительные выводы других организаций, то станет ясно, что граждане не имели возможности свободно выражать свою волю на этих выборах.



Если выборы нелегитимны, то это политическая оценка. Мониторинговые организации не могут давать политическую оценку. То, что они написали, является системным, массовым злоупотреблением, которое мы видели. Это, вкупе с опытом, дает нам повод усомниться в результатах выборов. Сегодня вопрос о вхождении в парламент вообще не актуален, потому что мы не знаем, будет у нас парламент или нет. Что произойдет через пять лет, мы же не Ванги, чтобы предсказывать это. Какие бы средства мы ни имели сегодня: протест, митинг или обращение в суд, мы должны использовать все средства, чтобы защитить голос народа», — заявила Анна Долидзе.





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