

Аудит подтвердил корректную работу технологий на выборах в Грузии – ЦИК

27.10.2024 17:31





Американская аудиторская компания ProV&V подтвердила, что используемые на парламентских выборах в Грузии технологии, в целом работают надежно и корректно. Это следует из заявления Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии.



Аудит ProV&V включал два этапа. На первом на соответствие требованиям и стандартам проверяли программный код. На втором – конфигурацию систем, в которых хранятся списки избирателей.



«Списки избирателей на серверах ЦИК соответствуют спискам, загруженным в устройство», — приводит избирком заключение аудита.



Франс Гуннинк, управляющий директор компании Smartmatic, технологии которой использовались на выборах в Грузии, сегодня провел встречу с администрацией ЦИК.



«Конечно, были небольшие погрешности, которые вполне объяснимы и не должны вызывать сомнений в работоспособности технологии», — заявил он после встречи.



Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Электронные устройства для голосования впервые использовались массово – почти на 90% участков из более чем 3 тысяч.



По предварительным данным, партия «Грузинская мечта», которая остается у власти уже 12 лет, получает на выборах 54% голосов. Оппозиция не признает результатов. Все четыре партии, преодолевшие избирательный барьер, назвали выборами сфальсифицированными.



Новости-Грузия

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