

Саломе Зурабишвили проводит встречи с лидерами оппозиции и главами НПО

27.10.2024 17:32





Президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит во Дворце Орбелиани встречи с лидерами оппозиционных партий и главами неправительственного сектора, сообщает грузинская служба Радио Свобода.



Как заявила после встречи с Саломе Зурабишвили председатель «Единства - Национального движения» Тина Бокучава, это была «очень важная встреча с президентом», и интенсивные консультации продолжаются.



«Надеюсь, что будет полное единство на прозападном оппозиционном фронте», - сказала она.



Один из лидеров «Единства - Национального движения» Георгий Вашадзе после встречи с президентом заявил, что стороны обменялись мнениями, и главное заключается в том, что есть согласие по основным вопросам:



«Это не просто фальсифицированные, а записанные результаты. На этих выборах победил народ. Исходя из этого, наша позиция крепка», - заявил Георгий Вашадзе, отметив, что скоро общественности сообщат о следующих конкретных шагах.



«Единство - Национальное движение» не признает парламентские выборы, состоявшиеся 26 октября, и утверждает, что «Иванишвили захватил избирательные результаты и украл выборы, выигранные грузинским народом».



Кроме «Национального движения», Саломе Зурабишвили уже встретилась с членами партии «Ахали» и «Сильная Грузия».



После встреч с оппозиционными политическими лидерами Саломе Зурабишвили продолжит встречи с представителями неправительственного сектора. В конце дня также запланирована пресс-конференция Саломе Зурабишвили.



Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет почти 100% голосов на избирательных участках к 13:30 27 октября. Данные изменились в пользу «Грузинской мечты» и «Национального движения», однако в ущерб «Коалиции за перемены» и «Гахария - за Грузию». Распределение голосов между преодолевающими барьер партиями следующее:



«Грузинская мечта» - 54,09%;

«Коалиция за перемены» - 10,92%;

«Единство - Национальное движение» - 10,12%;

«Сильная Грузия» - 8,78%;

«Гахария - за Грузию» - 7,76%.





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