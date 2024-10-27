

Представители международных наблюдательских миссий оценивают прошедшие в Грузии выборы

27.10.2024 17:34





Представители международных наблюдательских миссий оценивают прошедшие в Грузии выборы. На прошедшей в Тбилиси пресс-конференции глава миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил, что голосование проходило в напряженной обстановке, были выявлены факты нарушения принципа тайны голоса.



«Особо отмечу давление на госслужащих в день выборов. Это вызывает сомнения в том, насколько некоторые избиратели смогли проголосовать без запугивания и страха перед репрессиями. Поступали сообщения о том, что запугивание и давление оказали негативное влияние на избирателей, что отрицательно сказалось на процессе. Это общая картина», - сказал Паскаль Ализар.



Главный наблюдатель ОБСЕ отметил высокую явку избирателей, а также большое количество наблюдателей от разных политических партий, что по мнению Паскаля Ализара является признаком роста и развития системы.



«Демократия определенно находится в процессе развития», - заметил он.



Ализар отмечает, что СМИ стали индикатором поляризации в стране:



«Использование СМИ как инструментов политической пропаганды сопровождалось отсутствием беспристрастного анализа партийных программ. Политические деятели и партии отказались участвовать в дебатах, что усилило напряженность и повлияло на способность избирателей принимать более обоснованные решения. День голосования в целом был организован хорошо, но он также сопровождался напряженной обстановкой и многочисленными случаями запугивания. Вчера впервые на большинстве избирательных участков были использованы электронные устройства, и избирательная комиссия приложила значительные усилия для предоставления информации избирателям».



Ализар также выразил надежду на то, что переизбранные власти эффективно справятся с вызовами, с которыми сталкивается Грузия.



«Надеюсь, что они приблизят Грузию к целям, связанным со вступлением в Европейский Союз. Я хотел бы поблагодарить власти Грузии за сотрудничество во время этой миссии. Сердечная благодарность грузинскому народу», - сказал Паскаль Ализар.





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