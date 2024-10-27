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Представители международных наблюдательских миссий оценивают прошедшие в Грузии выборы
27.10.2024 17:34
Представители международных наблюдательских миссий оценивают прошедшие в Грузии выборы. На прошедшей в Тбилиси пресс-конференции глава миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил, что голосование проходило в напряженной обстановке, были выявлены факты нарушения принципа тайны голоса.
«Особо отмечу давление на госслужащих в день выборов. Это вызывает сомнения в том, насколько некоторые избиратели смогли проголосовать без запугивания и страха перед репрессиями. Поступали сообщения о том, что запугивание и давление оказали негативное влияние на избирателей, что отрицательно сказалось на процессе. Это общая картина», - сказал Паскаль Ализар.
Главный наблюдатель ОБСЕ отметил высокую явку избирателей, а также большое количество наблюдателей от разных политических партий, что по мнению Паскаля Ализара является признаком роста и развития системы.
«Демократия определенно находится в процессе развития», - заметил он.
Ализар отмечает, что СМИ стали индикатором поляризации в стране:
«Использование СМИ как инструментов политической пропаганды сопровождалось отсутствием беспристрастного анализа партийных программ. Политические деятели и партии отказались участвовать в дебатах, что усилило напряженность и повлияло на способность избирателей принимать более обоснованные решения. День голосования в целом был организован хорошо, но он также сопровождался напряженной обстановкой и многочисленными случаями запугивания. Вчера впервые на большинстве избирательных участков были использованы электронные устройства, и избирательная комиссия приложила значительные усилия для предоставления информации избирателям».
Ализар также выразил надежду на то, что переизбранные власти эффективно справятся с вызовами, с которыми сталкивается Грузия.
«Надеюсь, что они приблизят Грузию к целям, связанным со вступлением в Европейский Союз. Я хотел бы поблагодарить власти Грузии за сотрудничество во время этой миссии. Сердечная благодарность грузинскому народу», - сказал Паскаль Ализар.
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