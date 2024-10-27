

Мелия:Сейчас начинается самая важная фаза, никто не собирается смиряться и уступать эту страну

27.10.2024 18:00





«Сейчас начинается самая важная фаза, никто не собирается смиряться и уступать эту страну», — написал один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Мелия в социальной сети.



По словам Мелия, такой большой поддержки со стороны международных партнеров и такой консолидации внутри страны ещё никогда не было. Он отмечает, что начинается новый этап борьбы.



«Только оптимизм или надежда на чудо могли бы привести к тому, чтобы вчера Иванишвили сказал: „Поздравляю, я ухожу…”



«Понимаю, у некоторых возникает дежавю, ведь так уже было, но нет, такого ещё не было, никогда не было такой поддержки со стороны международных партнеров и такой консолидации внутри страны. Они сейчас сфальсифицировали не 5%, 6%, 8% или 10%, в отличие от прошлых выборов. На этот раз украли не просто мандаты в парламенте, украли европейский курс страны, нам сказали, чтобы мы стали как Беларусь. Но эта страна не станет Беларусью, и российские методы здесь не сработают — мы в борьбе, остаёмся в борьбе и верим друг в друга и в своих соратников.



Многие, наверное, устали, это были тяжёлые и трудоёмкие дни, но это был этап борьбы, а сейчас начинается новый. Такая это борьба, и только неустанная, принципиальная борьба приносит победу.



Будущее за нами, будущее за вами!», — пишет Ника Мелия.





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