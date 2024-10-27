

Папуашвили: Грузия еще раз поздравляет «Грузинскую мечту» с результатами на парламентских выборах

27.10.2024 19:13





По заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, больше не существует вопросов о легитимности выборов, на чем настаивает оппозиция.



По словам Папуашвили, Грузия еще раз поздравляет «Грузинскую мечту» с результатами на парламентских выборах.



Шалва Папуашвили пояснил, что к середине ноября Центральная избирательная комиссия опубликует итоговый протокол, и в течение десяти дней, предусмотренных Конституцией, новый парламент соберется на свое первое заседание.



«Ранее мы видели промежуточный отчет, который охватывал предвыборный период, и увидели, что предвыборный период в нем описан, как спокойный, когда у всех была возможность проводить кампанию в равных условиях. Сегодня речь шла о последних двух неделях, особенно о дне выборов, и со стороны ОБСЕ/БДИПЧ мы увидели основные выводы, касающиеся самих выборов. Таким образом, конечно же, больше не существует вопросов, которые поднимались некоторыми представителями оппозиции о легитимности выборов.



Сегодня подсчет голосов практически завершен, и я еще раз хочу поздравить Грузию с этим важным результатом. Все, кто участвовал в этих выборах, я имею в виду избирательные субъекты, в большей или меньшей степени называли их референдумом, и этот референдум состоялся, грузинский народ вынес свой вердикт, поддержав мирное развитие страны, чтобы обеспечить её благополучие, и чтобы Грузия развивалась в направлении Европы, вступив в Евросоюз мирно, с достоинством и благополучием.



Еще раз благодарю всех, кто принял участие в этих выборах. «Грузинская мечта» фактически повторила результаты 2012 года, что снова свидетельствует о том, что это были принципиальные выборы для наших граждан, и они приняли принципиальное решение. Сейчас идут процедуры в избирательной комиссии, завершится подсчет и другие процессы, связанные с жалобами. К середине ноября уже будет итоговый протокол Центральной избирательной комиссии, и в течение 10-дневного срока, установленного Конституцией, парламент соберется на свое первое заседание», — заявил Шалва Папуашвили.





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