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Председатель Хельсинкской комиссии выступил с заявлением по поводу выборов 26 октября
27.10.2024 19:14
Председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен Джо Уилсон распространяет заявление по поводу обвинений в фальсификации парламентских выборов в Грузии и вмешательстве России.
Как говорится в заявлении, грузинский народ заслуживает правительства, которое прислушивается и уважает его голос.
«Я обеспокоен заслуживающими доверия обвинениями в системных нарушениях на парламентских выборах в Грузии. Меня также беспокоят хорошо задокументированные попытки России повлиять на выборы. Поэтому я призываю Госдепартамент США тщательно изучить обвинения в фальсификациях и, в случае, если они подтвердятся, сделать об этом четкое заявление. Наш акт MEGOBARI направлен на то, чтобы наказать тех, кто подрывает демократию в Грузии, и поддержать стремление грузинского народа к свободе и укреплению суверенитета. Грузинский народ заслуживает правительства, которое прислушивается и уважает его голос», — говорится в заявлении Джо Уилсона.
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