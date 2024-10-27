

Председатель Хельсинкской комиссии выступил с заявлением по поводу выборов 26 октября

27.10.2024 19:14





Председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен Джо Уилсон распространяет заявление по поводу обвинений в фальсификации парламентских выборов в Грузии и вмешательстве России.



Как говорится в заявлении, грузинский народ заслуживает правительства, которое прислушивается и уважает его голос.



«Я обеспокоен заслуживающими доверия обвинениями в системных нарушениях на парламентских выборах в Грузии. Меня также беспокоят хорошо задокументированные попытки России повлиять на выборы. Поэтому я призываю Госдепартамент США тщательно изучить обвинения в фальсификациях и, в случае, если они подтвердятся, сделать об этом четкое заявление. Наш акт MEGOBARI направлен на то, чтобы наказать тех, кто подрывает демократию в Грузии, и поддержать стремление грузинского народа к свободе и укреплению суверенитета. Грузинский народ заслуживает правительства, которое прислушивается и уважает его голос», — говорится в заявлении Джо Уилсона.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





