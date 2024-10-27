

МИД Германии: Мы полностью поддерживаем заключение ОБСЕ/БДИПЧ относительно парламентских выборов в Грузии, призываем все партии избегать поляризации

27.10.2024 19:14





«Германия полностью поддерживает предварительное заключение международной наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ по выборам, проведенным вчера в Грузии», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Германии.



«Мы обеспокоены сообщениями о напряженной обстановке и нарушениях, которые необходимо решить и устранить. Германия внимательно следит за дальнейшими событиями в Грузии и призывает все стороны проявить сдержанность и избегать насилия и поляризации. Обработка результатов выборов и формирование правительства также повлияют на дальнейший прогресс Грузии на европейском пути», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Германии.



ОБСЕ/БДИПЧ сегодня опубликовала оценку выборов в парламент Грузии. Заявление на пресс-конференции сделал специальный координатор ОБСЕ Паскаль Ализар. Как отметил Ализар, «искренне надеюсь, что избранное вчера руководство эффективно справится с вызовами и приблизит Грузию к целям по вступлению в Евросоюз».





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