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МИД Германии: Мы полностью поддерживаем заключение ОБСЕ/БДИПЧ относительно парламентских выборов в Грузии, призываем все партии избегать поляризации
27.10.2024 19:14
«Германия полностью поддерживает предварительное заключение международной наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ по выборам, проведенным вчера в Грузии», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Германии.
«Мы обеспокоены сообщениями о напряженной обстановке и нарушениях, которые необходимо решить и устранить. Германия внимательно следит за дальнейшими событиями в Грузии и призывает все стороны проявить сдержанность и избегать насилия и поляризации. Обработка результатов выборов и формирование правительства также повлияют на дальнейший прогресс Грузии на европейском пути», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Германии.
ОБСЕ/БДИПЧ сегодня опубликовала оценку выборов в парламент Грузии. Заявление на пресс-конференции сделал специальный координатор ОБСЕ Паскаль Ализар. Как отметил Ализар, «искренне надеюсь, что избранное вчера руководство эффективно справится с вызовами и приблизит Грузию к целям по вступлению в Евросоюз».
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