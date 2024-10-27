

Премьер считает, что «Мечта» за рубежом проиграла потому, что у грузинских эмигрантов «дефицит информации»

27.10.2024 19:14





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе попытался объяснить, почему партия «Грузинская мечта» с cущественным отрывом проиграла выборы почти на всех избирательных участках за рубежом.



Премьер Кобахидзе считает, что грузинские эмигранты, проживающие за рубежом, испытывают недостаток информации о том, «как развивается страна».



«Это признак того, что у этих людей дефицит информации. Вы знаете, идет поток дезинформации, пропаганды. В конце концов, если вы не можете увидеть своими глазами, что происходит в стране, вы гораздо легче можете попасть под влияние этой пропаганды», — заявил глава правительства Грузии.



Также премьер-министр заявил, что пресс-конференция международных мониторинговых миссий доказала, что нет никаких сомнений и знаков вопроса в связи с легитимацией парламентских выборов в Грузии. Он акцентирует на том, что напротив, было подчеркнуто, что это были конкурентные выборы.



Отметим, 26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. ЦИК подсчитал 99,6% избирательных участков, в результате чего «Грузинская мечта» получила 54% голосов.



В то же время, согласно экзит-поллу Edison Research, «Грузинская мечта» набрала 40,9% голосов, а проевропейская оппозиция, преодолевающая барьеры, — 51,9%.



Оппозиционные партии не согласны с результатами, опубликованными ЦИК, и указывают на массовые фальсификации.



Коалиция организаций-наблюдателей «Мой голос» считает, что преступные действия повлияли на свободное волеизъявление избирателей. Они подчеркнули, что выборы проходили на фоне серьезных и существенный нарушений.



Особенно напряженной ситуация была в Марнеульском избирательном округе, где, как сообщается, наблюдатели подверглись физическому насилию, были зафиксированы нарушения процедуры маркировки, вброс бюллетеней в урны для голосования и другие нарушения.



В нескольких районах Тбилиси, где находились сторонники «Грузинской мечты», имели место противостояния со сторонниками оппозиции и наблюдателями, а также физические столкновения и словесные перепалки.



Наблюдатели «Мой голос» («ჩემი ხმა») заявили о фальсификации парламентских выборов 26 октября, подчеркнув, что голосование проходило на фоне тяжелых и существенных фальсификаций.



Источник: СОВА

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