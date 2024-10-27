

«Сильная Грузия» не признает результаты выборов и называет их «политическим траффикингом»

27.10.2024 19:19





Сегодня, 27 октября, на экстренном брифинге коалиция «Сильная Грузия» («Лело», «За народ», «Площадь свободы», «Граждане») снова выразила недоверие к результатам выборов в Грузии и заявила, что борьба за возвращение украденных голосов продолжается, передает грузинская служба Радио Свобода.



«Вчерашние выборы были присвоены Бидзиной Иванишвили вместе с российскими спецслужбами, и они отняли их у грузинского народа. Мы будем продолжать защиту прав наших граждан на голосование и борьбу за то, чтобы эту страна, выбор которой - евроатлантическое пространство, не дать Иванишвили увести в Россию. Этого не случится», - заявил один из лидеров объединения Мамука Хазарадзе.



«Сильная Грузия» планирует продолжить борьбу всеми правовыми и законными средствами: «Впервые в истории мы стали свидетелями политического траффикинга - случая, когда в заложники были взяты около 80% населения - с конфискацией их удостоверений личности. Их заставили остаться дома, и они были использованы в рамках огромной схемы фальсификации», - сказала еще один лидер объединения Анна Долидзе.



По ее словам, они активно работают с международными миссиями и партнерами над планом борьбы против этих результатов выборов.



На данный момент:



«Единое - Национальное движение» не признает предварительные результаты выборов.

Партия «Гахария за Грузию» считает, что «Грузинская мечта» подавила волю граждан Грузии, и опубликованные результаты выборов не отражают воли грузинского народа.

«Коалиция за перемены», объединяющая три оппозиционные партии, заявляет, что правящая партия использовала аппараты верификации в качестве одного из механизмов фальсификации. То есть, это технологическое устройство, с помощью которого регистратор осуществлял идентификацию личности избирателя и, соответственно, избирателя, зарегистрированного на участке.





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