

Маркета Грегорова: «Слишком серьезно говорить, что выборы прошли без проблем

27.10.2024 19:20





В комментарии Formula евродепутат Маркета Грегорова, прибывшая в Тбилиси для наблюдения за ходом парламентских выборов в Грузии, сообщила, что говорить о выборах "без проблем" неуместно:

Исходя из проблем, которые мы лично видели, и обвинений, которые мы слышим, слишком серьезно говорить, что выборы прошли без проблем



По мнению евродепутата Грегоровой, решение о приостановке процесса вступления в ЕС не изменится.



Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, подхватил оценку наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ, которые не сильно раскритиковали ход голосования и выразили надежду на улучшение ситуации в "выбранном этим голосованием" правительстве.



Кобахидзе заявил, что пресс-конференция международных мониторинговых миссий доказала, что нет "никаких сомнений и знаков вопроса" в связи с легитимацией парламентских выборов в Грузии.





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