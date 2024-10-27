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Автор MEGOBARI Act призвал Госдеп изучить обвинения в «мошенничестве» на выборах в Грузии
27.10.2024 19:21
Автор MEGOBARI Act, председатель Хельсинкской комиссии Джо Уилсон призвал Госдеп изучить обвинения в возможном «мошенничестве» на выборах в Грузии 26 октября.
Он отметил, что обеспокоен «заслуживающими доверия» заявлениями о систематических нарушениях на парламентских выборах в Грузии.
«Я также встревожен хорошо подтвержденными попытками России повлиять на выборы. Я настоятельно призываю Государственный департамент США тщательно изучить обвинения в мошенничестве и, если будет установлено, что это действительно так, сделать четкое заявление по этому поводу», — говорится в заявлении конгрессмена.
Уилсон отметил, что MEGOBARI Act будет направлен на то, чтобы наказать тех, кто подрывает демократию в Грузии и не поддерживает народ Грузии в его стремлении к свободе и суверенитету.
«Грузины заслуживают правительства, которое прислушивается и уважает их голоса», — заявил Уилсон.
Напомним, комитет по иностранным делам Палаты представителей США в июле 2024 года принял MEGOBARI Act («Акт ДРУЖБЫ»). Его поддержал 41 конгрессмен, против выступили 6.
Цель законопроекта — укрепить демократию, права человека и верховенство закона в Грузии. Документ еще раз подтверждает приверженность Штатов поддержке евроатлантической интеграции Грузии и противодействию влиянию авторитарных режимов, особенно РФ.
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