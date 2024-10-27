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Мамука Мдинарадзе порекомендовал оппозиции, преодолевшей барьер, не отказываться от своих слов и снять парламентские списки
27.10.2024 19:32
Рекомендую [оппозиционерам], каждому из них, не входить в парламент, хоть будет нормальная рабочая среда, и мы будем защищены от саботажа, - указанное заявление на брифинге сделал исполнительный секретарь правящей партии “Грузинская мечта” Мамука Мдинарадзе.
Он также порекомендовал оппозиции, преодолевшей барьер, не отказываться от своих слов и снять парламентские списки.
“Мы не войдем в парламент, говорит оппозиция, не входите. Призываю каждого из вас не входить, хоть будет нормальная рабочая среда, и мы будем защищены от того саботажа, который они осуществляли на протяжении всех этих лет. Рекомендую, вообще снять списки, чтобы и, вправду, не стать пуфами, и не отказываться от своих слов. Снять списки и делать то, что захотят, мы поработаем для нашей родины и не допустим, чтобы агентура осуществила саботаж этой страны“, - заявил исполнительный секретарь правящей партии “Грузинская мечта”.
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