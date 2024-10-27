

Европейские депутаты: ЕС не может признать результаты выборов 26 октября

27.10.2024 19:34





На следующий день после парламентских выборов в Грузии, победителем на которых Центральная избирательная комиссия объявила «Грузинскую мечту», высокопоставленные европейские депутаты и их канадский коллега выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что «выборы не были ни свободными, ни справедливыми», и что «ЕС не может признать этот результат». Депутаты требуют введения санкций против тех, «кто несет ответственность за несправедливое влияние, запугивание и угрозы в адрес оппозиции и гражданского общества».



В начале заявления европейские парламентарии выразили солидарность со «многими верными европейцами в Грузии», которые разделяют европейские ценности свободы, демократии и верховенства закона. «Мы уверены, что Грузия заслуживает места в сердце объединенной Европы», — говорится в заявлении.



«Но эти выборы не были ни свободными, ни справедливыми», — говорится в заявлении. «Предвыборная политическая обстановка была несовместима с европейскими стандартами справедливости», — говорится в заявлении, приводя примеры запугивания и угроз в адрес кандидатов, злоупотреблений государственной властью и подкупа голосов.



«Эти выборы касались Европы или изоляции, демократии или авторитаризма, свобода или русификации», — говорится в заявлении, — «В ходе избирательной кампании не стало достаточно ясно, что в условиях правящей партии и ее политики невозможно сблизиться с Евросоюзом».



По мнению депутатов, политика «Грузинской мечты» «просто несовместима» с Евросоюзом. А что касается нарратива о «Партии глобальной войны», существует только одна «Партия глобальной войны», и «вы должны дать ей название. Ее зовут Россия».



«На фоне этого Евросоюз не может признать результаты выборов», — говорится в заявлении.



В заявлении говорится, что разочарование массовое, но, несмотря на это, подчеркивается: «мы не должны оставлять в одиночестве сейчас проевропейскую часть общества», а должны укреплять обмен с гражданским обществом. Следует отметить, что они отказываются наказывать нацию в целом, например, отменять визовый режим с Грузией. «Однако мы боимся, что хорошо образованная, проевропейская молодежь покинет страну. Хотя мы и ждем вас в Евросоюзе, но это будет трагедией для европейской ориентации Грузии», — говорится в заявлении.



Парламентарии выражают обеспокоенность «беларусизацией» Грузии и заявляют, что если «Грузинская мечта» выполнит свои обещания, существует опасность преследования и запрета критиков власти, в том числе политиков, СМИ и гражданского общества. «ЕС должен четко заявить правящей партии, что он не примет этого, и в этом случае отношения будут полностью разорваны», — говорится в заявлении.



Наконец, они заявляют, что продолжают «решительно поддерживать» усилия президента Саломе Зурабишвили «по объединению страны, защите демократии, свободы и верховенства закона, а также сохранению и обеспечению европейского будущего Грузии».



Парламентарии, подписавшие совместное заявление: Михаэль Рот, председатель Комитета по иностранным делам парламента Германии, Эмануэлис Зингерис, председатель Комитета по иностранным делам парламента Литвы, Зигис Павилёнис, вице-спикер и председатель Комитета по европейским делам парламента Литвы, Чарльз Фланаган, председатель Комитета по иностранным делам парламента Ирландии, Марко Мийхкельсон, председатель Комитета по иностранным делам парламента Эстонии, Рихардс Колс, депутат Европарламента, Богдан Клих, председатель Комитета по европейским делам Сената Польши, Керстин Лундгрен, вице-спикер парламента Швеции, Александр Мережко, председатель Комитета по иностранным делам парламента Украины, Инара Муниеце, председатель Комитета по иностранным делам парламента Латвии, Радослав Фогель, заместитель председателя Комитета по иностранным делам парламента Польши, Али Эхсасси, председатель Комитета по иностранным делам парламента Канады.



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