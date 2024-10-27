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Председатель Хельсинкской комиссии призвал Госдепартамент расследовать обвинения в фальсификации выборов в Грузии
27.10.2024 19:34
Председатель Хельсинкской комиссии США, конгрессмен Джо Уилсон 27 октября выступил с заявлением, в котором призвал Госдепартамент США расследовать обвинения в фальсификации парламентских выборов в Грузии 26 октября и вмешательстве России в них.
«Я обеспокоен заслуживающими доверия обвинениями в систематических нарушениях на парламентских выборах в Грузии. Я также обеспокоен хорошо задокументированными попытками России вмешаться в выборы. Призываю Госдепартамент США внимательно изучить обвинения в фальсификации документов и, если будет установлено, что это произошло, сделать четкое заявление по этому поводу», — заявил Джо Уилсон.
Отметив, что «грузинский народ заслуживает власть, которая прислушивается и уважает его голос», конгрессмен заявил, что закон «MEGOBARI», инициированный Конгрессом США, «будет направлен на то, чтобы наказать тех, кто подрывает демократию в Грузии, и поддержать народ Грузии в их стремлении к свободе и сильному суверенитету».
Civil.ge
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