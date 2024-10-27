

Предварительные выводы и заключения Международной миссии по наблюдению за выборами

27.10.2024 19:34





Международная миссия по наблюдению за выборами опубликовала свои предварительные выводы и заключения по парламентским выборам в Грузии 26 октября, заявив, что «день голосования прошел на фоне укоренившейся поляризации, омраченной растущей обеспокоенностью по поводу принятого недавно закона и его воздействия на фундаментальные свободы и гражданское общество. Несмотря на то, что оппоненты в целом имели возможность свободно проводить предвыборную кампанию, «сообщения о давлении избирателей, особенно на работников публичного сектора, не уменьшались на протяжении всего предвыборного периода. Это, наряду с интенсивным учетом избирателей в день голосования, вызвало у некоторых избирателей опасения, что они не смогут проголосовать, не опасаясь возмездия».



В документе также говорится, что, хотя правовая база обеспечивает адекватную основу для проведения демократических выборов, «частые недавние законодательные изменения стали шагом назад, вызывая обеспокоенность по поводу потенциального использования законодательства в политических целях».



Миссия отмечает, что «значительный дисбаланс между финансовыми ресурсами и ненадлежащее преимущество использования занимаемых должностей сделали и без того неравное игровое поле еще более неравным. Поляризованная медиасреда и использование частных СМИ для политической пропаганды оказали негативное влияние на освещение новостей, не позволяя избирателям сделать осознанный выбор».



В документе говорится, что эффективность надзора за финансированием избирательных кампаний была подорвана ограниченным исполнением и обеспокоенностью по поводу беспристрастности и политической инструментализации надзорного органа.



День выборов в целом был хорошо организован с процедурной точки зрения, но «характеризовался напряженностью, частыми нарушениями тайны голосования и несколькими случаями непоследовательных процедур, а также сообщениями о запугивании и давлении на избирателей, что оказало негативное влияние на доверие общественности к этому процессу».



Миссия заявляет, что «частые изменения в законодательной базе (более 20 законодательных изменений после 2020 года), в том числе незадолго до выборов, и некоторые из них без широкой межпартийной поддержки, подорвали ее стабильность и вызвали обеспокоенность по поводу ее потенциального злоупотребления в политических целях».



В документе также говорится, что, хотя большинство вовлеченных в процесс партий в беседах с Международной миссией по наблюдению за выборами выразили доверие к Избирательной администрации в силу ее технической и организационной компетентности, «были выражены опасения по поводу недавних законодательных изменений, которые дают правящей партии полномочия контролировать процесс отбора и выдвижения членов Центральной избирательной комиссии, процесс принятия решений, а также о предполагаемых связях между беспартийными членами и правящей партией, что оказывает негативное влияние на общественное восприятие беспристрастности Избирательной администрации».



Отмечая, что внедрение электронных устройств было поддержано большинством заинтересованных сторон, миссия заявляет, что «ключевым заинтересованным сторонам, таким как политические партии и местные наблюдатели, не разрешалось присутствовать на процессе аудита и они имели ограниченный доступ к соответствующей документации, что ограничивало прозрачность и не соответствовало передовой международной практике».



«В беседах с Международной миссией по наблюдению за выборами БДИПЧ большинство участвующих в процессе сторон не выразили особой обеспокоенности по поводу точности и полноты списка избирателей. Однако некоторые из них усомнились в легитимности регистрации, когда по одному адресу было зарегистрировано несколько избирателей, неизвестных реальным жителям», — говорится в оценке.



Предвыборная кампания проходила в конкурентной среде, но менее интенсивно; Избирательные субъекты в целом имели возможность свободно проводить предвыборную агитацию, хотя были сообщения о «запугивании, принуждении и давлении» на избирателей.



В документе подробно описаны изменения, внесенные в грузинское законодательство, которые еще больше увеличили преимущество правящей партии, в том числе финансовое преимущество перед оппонентами. Согласно тому же документу, применение правовых норм недавно созданным Антикоррупционным бюро было избирательным и непоследовательным, что негативно сказалось на независимости бюро.



Миссия заявляет, что СМИ разнообразны, но «сильно поляризованы» и зависят от финансирования частных лиц, связанных с политическими партиями, что подрывает независимую журналистику. «Безопасность журналистов по-прежнему остается серьезной проблемой из-за недавних нападений и актов запугивания и давления против них», — говорится в оценке миссии.



Эффективность разрешения споров по-прежнему оставалась ограниченной из-за «законодательных ограничений для избирателей, процедурных недостатков, двусмысленности законодательства и непоследовательного его применения». В миссии отмечают, что «на день голосования в избирательные комиссии поступило более 220 жалоб на работу участковых избирательных комиссий и назначение их членов, предполагаемое злоупотребление административным ресурсом и нарушение правил предвыборной агитации. Большинство решений принималось председателями избирательных комиссий, а не комиссиями в полном составе, что подрывает коллегиальность, снижает прозрачность и противоречит рекомендациям, выдаваемым БДИПЧ в прошлом». По заявлению миссии, многие жалобы были отклонены из-за необоснованности, хотя суть жалоб не была должным образом расследована.



В документе говорится, что «доверие к правоохранительным органам, избирательной администрации и судебной системы относительно того, что политически чувствительные вопросы будут решены эффективно и беспристрастно, остается низкой».



Что касается самого дня выборов, миссия заявляет, что он «в целом был хорошо организован и проходил упорядоченно, но отмечен напряженностью, несколькими случаями физической конфронтации и запугивания избирателей, а также местных наблюдателей».



В документе говорится, что «тайна голосования потенциально была нарушена в 25 процентах наблюдений из-за ненадлежащего планирования процесса помещения бюллетеня в машину для подсчета бюллетеней или зала избирательного участка».



Наблюдатели Международной наблюдательной миссии часто указывали на факты давления на избирателей, переполненности граждан на избирательных участках, непоследовательности соблюдения процедур. Во многих случаях представители политических партий снимали на видео процесс голосования или регистрировали избирателей, что вызывало опасения по поводу возможного запугивания.



«Участие наблюдателей, представляющих местные и политические партии, в избирательном процессе повышает прозрачность, хотя многие местные наблюдатели действовали от имени избирательных субъектов», — говорится в оценке, — «При подсчете голосов были проигнорированы отдельные этапы процедуры, в том числе неправильное обращение с неиспользованными бюллетенями, необъявление вслух сделанного выбора, а также Международная наблюдательная миссия отметила, что не была соблюдена последовательность в определении действительности бюллетеней. Подведение итогов было оценено положительно, однако достоверность и полнота протоколов о результатах участковых избирательных комиссий не были последовательно проверены, при этом в окружных избирательных комиссиях пояснили, что официальные результаты подписываются на национальном уровне.



Международная миссия по наблюдению за выборами состоит из наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Европейского парламента и Парламентской ассамблеи НАТО.



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