

Наблюдательная миссия БДИПЧ/ОБСЕ представила предварительные выводы по выборам в Грузии

27.10.2024 19:35





Наблюдательная миссия БДИПЧ/ОБСЕ представила предварительные выводы и заключения по выборам в Грузии прошедшим 26 октября.



Международная миссия по наблюдению за выборами в парламент Грузии насчитывала 529 наблюдателей из 42 стран, в том числе 380 экспертов БДИПЧ, долгосрочных и краткосрочных наблюдателей, 60 парламентариев и сотрудников ПА ОБСЕ, 39 — ПАСЕ, 38 — ПА НАТО и 12 — ЕП.



Netgazeti предлагает оценку Миссии опубликованную на сайте ОБСЕ:



Совместная миссия наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблеи НАТО (ПА НАТО) и Европейского парламента (ЕП) отметила углубление политических разногласий, а также значительный дисбаланс финансовых ресурсов и многочисленные преимущества, полученные правящей партией, что способствовало и без того неравной игре. В преддверии выборов многочисленные организации гражданского общества сообщили о стигматизирующем воздействии «Закона о прозрачности иностранного влияния», а также о случаях нападений и запугивания. Это, наряду с потенциальными санкциями за несоблюдение закона, также повлияло на их способность выполнять свою работу без неоправданного давления.



«Дисбаланс финансовых ресурсов, расколовшая предвыборная атмосфера и недавние законодательные поправки были предметом серьезной обеспокоенности на протяжении всего избирательного процесса», — сказал Паскаль Аллизард, специальный координатор и руководитель краткосрочной Миссии наблюдателей ОБСЕ.



«Однако активность, продемонстрированная в день выборов — активное участие избирателей, активное присутствие гражданских и партийных наблюдателей и богатое разнообразие голосов — дает признак системы, которая все еще растет и развивается, с формирующейся демократической жизнеспособностью».



Наблюдатели сочли правовую базу адекватной для проведения демократических выборов. Однако некоторые предыдущие позитивные изменения были отменены недавними поправками, а несколько давних рекомендаций остались невыполненными. Хотя предыдущие поправки были приняты после всеобъемлющих публичных обсуждений, частые пересмотры, включая ряд, внесенных незадолго до выборов и без широкой межпартийной поддержки, подорвали ее стабильность и вызвали опасения относительно возможности злоупотребления изменениями для получения политической выгоды. В то же время эффективность надзора за финансированием избирательных кампаний была подорвана ограниченным исполнением и опасениями по поводу беспристрастности и политической инструментализации надзорного органа.



«Эти выборы были отмечены высокой поляризацией политического и медийного ландшафта, языком ненависти против оппозиции и гражданского общества и антагонизмом по отношению к должности президента», — сказал Юлиан Булай, глава делегации ПАСЕ. «Качество выборов отражало предвыборный период. Учитывая случаи подкупа голосов, широко распространенную атмосферу давления и организованного партиями запугивания до и во время выборов, особенно в сельской местности, вопросы о беспристрастности государственных институтов, мы выражаем нашу обеспокоенность по поводу условий выборов, в частности неравных условий игры, которые подрывают доверие к результатам и объясняют реакцию на результаты выборов. Эти вопросы должны решаться властями».



Несмотря на конституционное обязательство обеспечивать гендерное равенство, правовые изменения, внесенные в этом году, подорвали эту цель и привели к значительному сокращению числа женщин в партийных списках на этих выборах. В партийных программах отсутствовали сообщения, специально ориентированные на женщин, и в их кампаниях было мало женщин. В то же время женщины-политики в Грузии продолжают сталкиваться с глубоко укоренившимися стереотипами и даже насилием.



«Хотя мы приветствуем в целом мирные выборы, сокращение числа женщин-кандидатов из-за отмены гендерных квот является препятствием для разнообразия, особенно с учетом того, что активное участие женщин на избирательных участках подчеркивает их важную роль и требование большего представительства», — заявила Пиа Каума, глава делегации ПА ОБСЕ. «С недавним принятием Закона о прозрачности иностранного влияния я надеюсь, что его последствия для свободы объединений и выражения мнений будут переоценены в следующем парламенте, чтобы защитить важную работу гражданского общества в Грузии и гарантировать, что все голоса будут услышаны».



Избирательная администрация организовала выборы эффективно, но общественное восприятие ее беспристрастности пострадало из-за опасений по поводу недавних изменений в ее процессах выдвижения и принятия решений, а также предполагаемых связей между членами без формальной политической принадлежности и правящей партией. Впервые электронные устройства использовались на большинстве избирательных участков, и избирательная администрация предприняла значительные усилия по информированию избирателей об их использовании перед днем ​​выборов. День выборов был в целом хорошо организован процедурно и упорядоченно, но он был отмечен напряженной обстановкой. Тайна голосования часто нарушалась, и поступали сообщения о запугивании и давлении на избирателей.



«Уважение общих ценностей индивидуальной свободы, демократии и верховенства закона является важнейшим условием для вступления в НАТО. Эти выборы стали еще одним критическим испытанием для демократии в Грузии, и их последствия станут еще одним», — сказал Фаик Озтрак, глава делегации ПА НАТО. «Теперь мой долг — отчитаться об этих выборах — от управления выборами до запугивания и давления на избирателей — чтобы Ассамблея могла изучить, как лучше всего поддержать грузинский народ, который снова и снова демонстрирует, что хочет демократическую Грузию в ЕС и НАТО».



Кампания была конкурентной, хотя и сдержанной, но используемый язык и образы были весьма разъединяющими. Во время кампании представители правящей партии публично заявляли о своем намерении запретить ключевые оппозиционные партии после выборов. Наблюдатели также отметили сообщения о запугивании, принуждении и давлении на избирателей, особенно на работников государственного сектора и другие группы, что вызвало обеспокоенность относительно способности некоторых избирателей голосовать, не опасаясь возмездия.



«Мы продолжаем выражать глубокую обеспокоенность по поводу отступления от демократии в Грузии. Проведение вчерашних выборов, к сожалению, является тому подтверждением», — сказал Антонио Лопес-Истурис Уайт, глава делегации ЕП. «Мы продолжим внимательно следить за ситуацией в Грузии, чтобы увидеть, решит ли следующее правительство перестроиться на ценности и нормы ЕС и обратить вспять негативные тенденции последних месяцев».



Медиа-сцена Грузии разнообразна, но сильно поляризована и зависит от финансирования политическими деятелями. Мониторинг СМИ, проведенный наблюдательной миссией, показал явную политическую предвзятость во всех СМИ, в то время как правовые обязательства по беспристрастному освещению новостей на коммерческом телевидении были проигнорированы. Хотя освещение кандидатов общественным вещателем было в основном позитивным или нейтральным по тону, он уделил значительно больше времени правящей партии, чем другим партиям. Кроме того, безопасность журналистов остается серьезной проблемой после серии недавних нападений, запугиваний и давления.



«Хотя кампания и предоставила избирателям широкий выбор в преддверии парламентских выборов в Грузии, что было приятно видеть, этого недостаточно для того, чтобы привести выборы в соответствие с международными демократическими принципами», — сказал Эоган Мерфи, возглавлявший миссию БДИПЧ по наблюдению за выборами. «Глубокая поляризация в стране, неоправданное давление на избирателей и гражданское общество и напряженность, которую мы увидели в день выборов, показывают, что еще многое предстоит сделать».



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