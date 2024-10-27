Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили: Никто из оппозиции не должен входить в парламент


27.10.2024   19:58


По заявлению третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, ни одна из оппозиционных партий не должна войти в парламент Грузии.

Как говорится в заявлении Михаила Саакашвили, сейчас время больших акций протеста.

“Конечно, никто из оппозиции не должен входить в парламент! Сейчас не время посыпать голову пеплом в связи с тем, как нас обманули.

Сейчас время больших акций протеста, чтобы показать миру, что мы боремся за свободу, и мы тот народ, который не смирится с несправедливостью. Времени очень мало!“,- пишет в социальной сети Саакашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна