

Саакашвили: Никто из оппозиции не должен входить в парламент

27.10.2024 19:58





По заявлению третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, ни одна из оппозиционных партий не должна войти в парламент Грузии.



Как говорится в заявлении Михаила Саакашвили, сейчас время больших акций протеста.



“Конечно, никто из оппозиции не должен входить в парламент! Сейчас не время посыпать голову пеплом в связи с тем, как нас обманули.



Сейчас время больших акций протеста, чтобы показать миру, что мы боремся за свободу, и мы тот народ, который не смирится с несправедливостью. Времени очень мало!“,- пишет в социальной сети Саакашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





