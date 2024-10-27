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Саакашвили: Никто из оппозиции не должен входить в парламент
27.10.2024 19:58
По заявлению третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, ни одна из оппозиционных партий не должна войти в парламент Грузии.
Как говорится в заявлении Михаила Саакашвили, сейчас время больших акций протеста.
“Конечно, никто из оппозиции не должен входить в парламент! Сейчас не время посыпать голову пеплом в связи с тем, как нас обманули.
Сейчас время больших акций протеста, чтобы показать миру, что мы боремся за свободу, и мы тот народ, который не смирится с несправедливостью. Времени очень мало!“,- пишет в социальной сети Саакашвили.
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